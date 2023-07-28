（中央社記者李宗憲峇里島28日專電）峇里島南端的烏魯瓦圖（Uluwatu）因擁有純樸的自然風光、神聖古廟及秘境沙灘而深受遊客喜愛。疫後觀光業逐步復甦，國際遊客湧入，但去年俄烏戰爭爆發後，烏魯瓦圖迎來的不僅有遊客，還有被當地人視為「不速之客」的投資者－俄羅斯地產開發商。

烏魯瓦圖海灘附近的馬路旁，3月突然矗立起一棟白色的臨時建築，是名為「Cube公寓」建案的接待中心，販售標榜「距離海灘僅200公尺，能享受日落美景的120戶高級公寓」。這間接待中心在一整排峇里島傳統矮房中，格外醒目。

知情人士向中央社透露，該建案的投資者是一名俄羅斯人，「Cube公寓」的官網沒有印尼文，只有俄、英兩種版本，網站指出，公寓有高檔的電影院、酒吧、餐廳和游泳池等設施。從網站到社群媒體都能明顯看出，銷售目標群是外國人或投資者。

在烏魯瓦圖海灘旁販售紀念品的艾尤曼（I nyoman sumerta）是土生土長的在地居民。今年52歲的他，憂心忡忡地向記者說：「這是烏魯瓦圖第一個大型公寓建案，烏魯瓦圖有寺廟，是神聖的地方，不應該蓋高級公寓，這不符合我們的文化。」

距離峇里島機場約一小時車程的烏魯瓦圖位於山丘，山路狹窄有許多小徑，周圍的海岸線則有壯觀的懸崖景觀，當地最著名的烏魯瓦圖廟（Pura Luhur Uluwatu）因蓋在懸崖邊，又被稱為「情人崖」和「斷崖廟」，是許多觀光客拍照打卡的地點。

艾尤曼說，烏魯瓦圖和峇里島其他已開發地區，像庫塔區（Kuta）、水明漾（Seminyak）及長谷（Canggu）不同，「這裡仍保有純樸的自然風景，這也是為何遊客會喜歡這裡」。

他擔心，具有現代風格的「Cube公寓」完工後，會破壞當地聞名的自然景觀。

艾尤曼是反對「Cube公寓」的其中一人，有更多居民選擇在網路發聲。5月底，有網友在網路發起連署，拒絕開發商興建「Cube公寓」，不到一個月就獲得超過3000人支持。連署網站上寫道：「讓我們一起阻止（建案）， 如果我們讓他們這麼蓋下去，幾年後，烏魯瓦圖就會變得和拉斯维加斯（Las Vegas）一樣。」

住在烏魯瓦圖另一名居民紐曼（Nyoman Shugita）向記者表示，該建案並非過去常見的一至兩層樓的別墅，而是有好幾層樓的公寓。他說：「公寓蓋在陡峭的山坡上，可能破壞環境，影響後代子孫。」

許多旅居烏魯瓦圖的外籍人士也反對「Cube公寓」。來自巴西的民宿老闆雷奧（Antonio Leao）一家三口在烏魯瓦圖已定居超過十年，看著「Cube公寓」開始籌備興建，他感到憤怒又痛心。

雷奧對記者說：「這棟高級公寓若成功蓋成，將為未來其他類似建案開大門，對居民會造成莫大衝擊。」他舉例，像是環境污染、垃圾問題、交通堵塞等等，「這不是一個能支持永續發展的建案」。

雷奧指出，峇里島的水明漾及長谷過去也曾有像烏魯瓦圖的純樸文化，但因開發商進駐而充斥大型建案，餐廳、咖啡廳林立，儼然成為與世界各國相同、毫無特色的觀光景點。

他強調：「若我們不保護烏魯瓦圖的在地傳統，未來這裡只會成為另一個水明漾或長谷，這不是我們想看到的。」

據雷奧觀察，俄烏戰爭爆發後，許多俄羅斯投資者將資金投入峇里島，他們和過去只蓋別墅的歐亞及印尼本地建商不同，而是把蓋公寓和大樓的想法帶到島上，購買大面積的土地興建高級公寓。

他憤怒地說：「俄羅斯商人不顧環境或文化衝擊，只想用盡他們所買的土地，並創造最大利益，一旦戰爭結束，他們就會把賺到的錢帶回俄羅斯，但這些後果卻得由本地居民承擔。」

另外，雷奧還擔憂建案可能影響居民安全，他指出，公寓蓋在山坡、峭壁上，若建築重量太重，可能會導致峭壁岩石墜入海中，十分危險。

「Cube公寓」官網顯示，該高級公寓有4層樓高，預計2025年第三季完工。中央社記者聯繫地產開發商及銷售中心，詢問有關建案資訊及針對居民反彈的回應時，銷售中心表示「不願回應」。

但直至截稿前夕，銷售中心主任突致電記者表示：「該建案投資者不是俄羅斯人，資金來自哈薩克，而官網使用俄文是因為峇里島有許多俄羅斯人，他們是潛在買家。」當記者進一步詢問建案土地的地主是否是俄羅斯人時，銷售中心主任則不願回應。

然而，俄羅斯地產開發商進入峇里島已引起當局注意。峇里省副省長佐科達（Tjokorda Oka Artha Sukawati）接受中央社記者訪問時表示，他發現近期有許多俄羅斯人在峇里島購地，或和當地開發商合作展開建設。他說：「來自俄國資金正持續進入峇里島，這可能和他們國內（與烏克蘭戰爭）情況有關。」

他強調，開發過程中，必須確保峇里島的文化不受影響。

佐科達說：「峇里島開放外來投資，但也得回頭看我們能接受的程度範圍，像是我們的文化（會不會被衝擊），若單一國家的影響力太大，我們就必須加以限制。」

除了「Cube公寓」，峇里島東岸的賽努區（Sanur）海灘旁，有個建築工地也正在大興土木，未來將會矗立一棟名為Magnum，面積達8000平方公尺、擁有165戶數的豪華公寓。建案官網指出，住戶將享有私人海灘、俱樂部、酒吧、按摩設施和健身房，並強調「不僅適合自住，也適合投資」。建案網站也僅提供英文、俄文，沒有印尼文。

當地房仲業者維迪（Widhi Asrini）向記者透露，該建案投資者為俄羅斯商人，建案去年剛推出時，網站只有俄文版本，一度引發當地民眾抱怨。維迪說：「許多居民認為，在海灘旁蓋公寓會破壞海灘景觀，且與當地房子外觀不一致，感覺相當突兀。」

住在賽努區超過40年的尤達爾塔（Komen Yudarta）表示，他很擔心Magnum會破壞賽努區過去數年來形成的純樸海灘村莊印象。他說：「當大型建築出現時，區域的核心價值就會產生變化。」

尤達爾塔認為，賽努區不該有較龐大的建築計畫，未來不僅會造成交通阻塞，還會大幅改變賽努區的形象。

他說：「對商人而言，他們看到的是潛在市場，與我們在地居民的觀點不同。」如今，看著公寓開始動工，尤達爾塔雖極力反對，卻也只能接受。

因戰爭而到峇里島的俄羅斯開發商，在島上建設不符合當地傳統文化的豪華公寓引發民怨，峇里島部分地區的房價，也因俄羅斯人湧入而水漲船高。

印尼房仲維迪向記者解釋：「在峇里島的俄羅斯人人數眾多，因此有極高的住房需求，他們通常會願意付更高的租金，也不討價還價，因此帶動房租市場價格，漲幅一度高達80%。」

房價高漲，對投資者而言是利多，但對當地居民則可能是無法承受之重。

烏魯瓦圖紀念品店老闆艾尤曼育有一對兒女，他也觀察到當地房價因外國人投資正在攀升，他對此感到擔憂說：「外國遊客來玩或投資都很好，但我不希望我的孩子們，又或是下一代會因此而買不起房。」

峇里島人說話時親切柔軟，艾尤曼受訪時也總帶著微笑，他以輕鬆語氣說了以上這番話，但字句中，卻透露出滿滿無奈。