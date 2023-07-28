遠親不如近鄰！高雄市三位爺爺奶奶同住，卻突然水管爆裂全戶淹水，水電師傅無法及時趕到，大樓管理員代替爺爺奶奶向信義房屋明華博愛店專員莊浚禾求救，莊浚禾接獲電話立刻前往，後續更全店出動協助排除積水，讓爺爺奶奶們頻頻道謝。信義房屋以「先義後利」精神推動社區服務多年，服務內容包羅萬象，包括紗窗修補、導護交通等等，皆由同仁觀察社區需要後主動發起，近6年來已經走入近4萬個社區、服務民眾超過36萬人次，因為熱情與親切的態度，加上不為私利的協助，和許多居民成為家人，甚至成為第一時間求助的對象。

因社區鄰近分店，莊浚禾平常就會到社區走動，親切問候與熱情協助讓居民與管委會印象深刻。不論是協助住戶修補破損的紗門的「信義捕手」或是社區大會，現場都能見到莊浚禾與其他信義房屋明華博愛店同仁協助的身影。某日管理員緊急致電莊浚禾，表示社區有住戶家中淹水，但第一時間水電師傅沒能及時到場排除，商請信義房屋同仁前去幫忙。

到場才發現，是先前有協助修補紗門、平日僅有三位80歲以上爺爺奶奶居住的住戶，眼看水管爆裂造成家中水淹及腳踝，且許多家具泡水，爺爺奶奶們只能手足無措的縮在沙發上，莊浚禾即刻聯繫分店，出動全店同仁到住戶家中緊急處理，先臨時堵住出水口，再分工合作鏟水、拖地，排除障礙將家中恢復原狀；期間怕三位長輩跌倒，莊浚禾時不時提醒老人家坐著就好，避免滑倒，也因事前處理得宜，一直到2個多小時後，水電師傅到場即能直接進行維修。信義房屋第一時間趕到不僅讓爺爺奶奶頻頻道謝，連長輩遠在北部的子女亦親自到店致謝。

明華博愛店全員出動幫助社區住戶並非特例，作為社區芳鄰，信義房屋各分店亦經常提供社區所需要的協助，包括社區會議籌辦、主持，或者是紗窗修補等，秉持「先義後利」的精神，不以業績為主要目的的提供協助，不若同業僅到場發放名片後離去，也讓信義房屋好鄰居的形象深植居民心中。

信義房屋創辦人周俊吉認為，若大家願意走出家門為自己所在的社區多付出一點，把家的概念往外擴張，人心就更能凝結。因此，信義房屋對內鼓勵同仁發起與社區共好的行動，成為社區的好朋友、好鄰居，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。