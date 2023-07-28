高雄刺青師「彫博」指控女兒被保母虐死，身為好友的網紅鳳梨開直播聲援，如今案情逆轉，檢方在女嬰體內驗出毒品反應，懷疑生前吸入毒煙，讓鳳梨慘遭網友圍剿並要求道歉，未料，又遭馮語婷爆料在有女友時，對一名女子「射後不理」後，再揭發他疑似吸毒的照片，接著怒嗆：「就是欠人下架」。

馮語婷在臉書公開鳳梨疑似吸毒的照片，特別標示出關鍵物證，指出所有人都在等著看他出糗，關鍵在於不僅敗壞社會風氣，還整天裝瘋賣傻，只要被開副本就會先認錯表示懺悔，但也同步刪除封鎖對自己不利的留言，接著打臉鳳梨：「整天在那邊說自己多忙觀念多傳統，結果在外面到處播種你女友知道嗎」。

馮語婷指出外界對於鳳梨相當反感，關鍵在於死性不改，像是先前指出不想造成阿嬤家屬二次傷害，但卻忘了阿嬤住哪?沒與對方和解卻說有包紅包，但不知道包了多少，明明前一天心懷愧疚發懺悔文，隔天便態度反轉怒嗆網友，種種行為讓馮語婷看不下去，難掩怒火痛批：「你這種調皮搗蛋的就是欠人下架」，也不忘提醒所有人：「鳳梨在五月提告一大堆罵他的網友，有人收到要去嘉義警局做筆錄的通知了」。

許多網友看不下去鳳梨的行徑，紛紛留言怒斥：「說的滿口人情義理，做的全都傷天害理」、「這種人就該抓起來，敗壞社會，造成價值觀偏差」、「講話不負責任就算了 回話還有夠屁！！！看了真的覺得很倒胃口」。

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