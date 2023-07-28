澎湖縣發佈國家級警報。（許逸民攝）

澎湖縣建築物的磚牆被吹落。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

中颱「杜蘇芮」持續向西北方前進，今（28）日上午8時的中心位置已在金門的南南東方約50公里之海面上，澎湖正慢慢脫離暴風圈中，但在此之前澎湖出現12至14級陣風，風強雨驟持續3個多小時以上，且致災性的狂風暴雨大到發佈國家級警報。

高植澎診所外的木牆被掀，桌椅也被強風翻起來。（許逸民攝）

澎湖縣馬公市西衛漁港有漁船沉沒。（許逸民攝）

截至早上9時，澎湖降雨量馬公測站今日已累積有172.5毫米，七美海域還出現8.5公尺的浪高，西嶼鄉小門停車場則是海水湧浪越過提防倒灌，到處都傳出路樹倒塌毀損、招牌掉落與門窗損壞，還有漁船沉沒等災情，幸運的是，目前尚未傳有人傷亡。

澎湖是昨午夜才開始感受到風力，但在近4時許，澎湖地區進入了颱風外眼牆的結構中，開始籠罩在颱風杜蘇芮的暴風圈中，風狂雨驟，市區風速一路飆到12級，並持續向上攀升。不少居民徹夜未眠，不是嚇到不敢睡，就是搶救風雨釀成的災害。

澎湖西嶼鄉外垵村道路慘狀。（西嶼鄉公所提供／許逸民澎湖傳真）

小門停車場海水倒灌。（翻攝臉書／許逸民澎湖傳真）

有警察一早上班，開車往派出所途中，還因為路樹倒塌只好被迫繞路，但怎麼開都到不了，因為整條馬路都是路樹倒塌的障礙物。

災害應變中心受理災情統計（112年7月28日7時57分止），計有路樹倒塌10件、建物毀損6件、路燈毀損3件、招牌掉落5件、道路積淹水5件、沙港村電力停電1件、花嶼村電力停電1件、消防栓損壞1件、交通號誌損壞1件、其他8件（鐵件散落4件、門窗損壞2件、雜物未固定1件、山水30高地救護送醫1件），合計共41件（含1999轉報17件）。