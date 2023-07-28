你知道什麼是「骨科」嗎？這裡說的骨科，指的並不是一般醫院裡的骨科，而是在ACG（Anime, Comics, Games）圈中的專有名詞，指的其實是親兄妹之間發生戀愛關係的情形。究竟為什麼會用「骨科」一詞代稱，這個詞又有什麼衍生用法呢？跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看吧！

什麼是「德國骨科」？

「骨科」一詞其實源於「德國骨科」，指的是兄妹之間有家人以外的情感和親密關係（涉及性行為）的產生。之所以會以「德國骨科」指稱，是因為一則2012年出現在微博上的傳聞，故事為某個漢化組（由網友自發性組成，將外語ACG作品翻譯成中文的組織）的成員與自己的親妹妹發生戀情和親密行為，父親發現後，該名成員被當場打斷腿，最後選擇了「德國骨科」治療。

因為這個傳聞，「德國骨科」被引申為形容親兄妹畸戀之意，同時也會有網友將其衍生為「治療畸戀傷害的醫療機構」。在網路討論中，如果出現兄妹戀、妹控之類的話題，就會有網友留言「建議去看德國骨科」、「先去學好德語」、「德國骨科等著你」、「前面左轉德國骨科」等開玩笑的句子。

「德國骨科」的延伸詞：骨科、偽骨科

久而久之，也會有人直接將「德國骨科」一詞簡稱為「骨科」，常常可以在含有「兄妹戀」元素的ACG、小說、影視作品中看到這個關鍵字。因為「骨科」一詞的興起，後續又延伸出「偽骨科」一詞，指的同樣是兄妹戀，不過特別用在「沒有血緣關係」的兄妹上。

在近期的熱門陸劇《我的人間煙火》中，其實就可以看到「偽骨科」的元素，比起跟著演員楊洋、王楚然飾演的「主CP」宋焰、許沁談起複合愛情，網友更熱衷為許沁和沒有血緣關係的霸總哥哥孟宴臣（魏大勛 飾）搭線，這對讓劇迷禁忌心癢的「偽骨科CP」擁有更高的網路討論度。

「魏大勛X王楚然」點燃網友心中的熱火，許多人都覺得他們的感情更加「好嗑」，也因此近期網路上出現許多「偽骨科」的話題，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看見，在「偽骨科」近一個月的探索概念中，出現了「我的人間煙火」、「王楚然」、「魏大勛」、「孟宴臣」等主題。

▲「偽骨科」近一個月探索概念。

盤點骨科、偽骨科相關知名作品

日本ACG作品：

青木琴美《妹妹戀人》（僕は妹に恋をする）

高梨三葉《惡魔在身邊》（悪魔で候）

Sphere《緣之空》（ヨスガノソラ）

福田晉一《喜歡妹妹有什麼不對》（桃色メロイック）

陸劇：

《以家人之名》

《花開半夏》

《涼生，我們可不可以不憂傷》

韓劇：

《藍色生死戀》

《天國的樹》

《從天而降的一億顆星》

日劇：

《蛋糕上的草莓》

《流星之絆》

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月27日至2023年07月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『偽骨科』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。