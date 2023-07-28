今清晨起，嘉義地區開始出現風雨，刮12級強風，不少路樹、農業設施被吹倒，鹿草鄉公所動員人力清理。（取自鹿草鄉公所臉書/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣、嘉義市今早7點緊急宣布停班、停課，不少網友抱怨小孩已到校或早已冒著風雨出門上班，抱怨太晚宣布，許多家長剛把小孩送到校，又急衝學校接小孩，怨聲載道，批決策慢半拍，還要嘉義縣、市多跟台南市、高雄市學習。

今清晨起，嘉義地區開始出現風雨，加上台南市、高雄市陸續停班、停課，一早嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠臉書就不斷有網友建議風雨轉強，詢問會不會放颱風假？狂問縣、市長起床了嗎？好不容易等到嘉義縣、市政府7點公布停班、停課，雖眾多網友一片叫好，不少網友都不埋帳，批宣布時間點太慢了！

不少網友留言「返校日，小孩都到學校了」、「已上班打卡才宣布」、「小孩在公車上了」、「到公司了才宣布...這什麼效率 ....有夠慢」、「太晚了，跨縣市的都出門了」、「晚台南1小時」，眾多網友質疑嘉義縣、市政府7點才宣布停班、停課，這時間點很多人早已出門，有學生家長認為應在6點前宣布，不要造成民眾困擾。