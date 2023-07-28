杜蘇芮颱風侵襲，高雄地區陸續傳出停電災情，累計高達4萬3000餘戶停電，主要停電區域集中在岡山、楠梓、梓官、彌陀等地區，台電緊急動員124人、承攬商60人、工程車41輛、吊臂車25輛、昇空車25輛、發電機21台及抽水機38台全力搶修，截至28日上午9時已有1萬6000餘戶恢復供電，但尚有約2萬7000餘戶停電中。

台電指出，此次颱風橫掃高雄地區，風勢一度達10級強風，造成多條高壓輸電線跳脫，強勁風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，以致影響搶修復電進度。

台電表示，為了增進搶修效率，台電高雄區處與高市府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向高市府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也因高市府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。

台電說明，由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，所以無法同時滿足所有用戶需求，請所有民眾耐心等候。