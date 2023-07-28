國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近日在黨內開地圖炮，讓不少「小雞」受到驚嚇。對此，中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪認為，侯友宜的基本面沒有很強，除了放話指責外，或許該跟小雞討論並找出彼此都能接受的方式。廖達琪強調，金溥聰如今就不能完全用過去和馬英九配合的那套方式。

金溥聰擔任侯友宜競辦執行長後爭議頻傳，不僅曾暗指主張「侯下韓上」的國民黨立委鄭麗文是「膿包」，25日接受專訪，也點名羅智強是第一個提政黨輪替大聯盟，對整個士氣相當不利，直言他最看不起在最安全選區還在搞這些把戲的人。此外，金溥聰也槓上黨主席朱立倫，認為朱未告知就提出「執政大聯盟」，並質疑執政大聯盟究竟是什麼？

據《中評社》今（28）日報導，廖達琪認為，選戰中本來就會有黑臉與白臉，因政治人物面對的利害關係不同，本來就被大家叫為金小刀的金溥聰，自然就扮演黑臉角色。不過廖達琪認為，金溥聰用衝突性的做法指責小雞，雖是希望避免大家口徑不一致，散了國民黨的牌子，但這對小雞而言不見得有利，且目前看來，國民黨小雞們受到了一些驚嚇。

廖達琪進一步提到，在馬英九執政時，馬英九從不當壞人，金溥聰就盡量當壞人，出手整頓紀律，而目前的問題是侯友宜基本面沒有那麼強，小雞需要求取選票極大化的慾望自然較高，金溥聰不能完全用過去和馬英九配合的那一套方式。廖達琪強調，除了放話指責，是否能和小雞坐下妥協、討論，找出國民黨集體利益與小雞們個別利益間，彼此都接受的方式。