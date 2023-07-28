昔日「桌球CP」江宏傑和福原愛2016年在眾人的祝福下成為跨國夫妻，沒想到婚姻維持5年後閃電告吹，江宏傑昨(27日)更在日本開記者會，表示在日本的官司中他勝訴，呼籲福原愛要遵守判決，而《中時新聞網》稍早在Youtube舉行投票，求問網友支持哪方？在總票數約為6736票的情況下，92%網友支持江宏傑、8%支持福原愛。

江宏傑、福原愛2021年正式離婚，但2年來兩人家務事仍不斷被大家關注，昨江宏傑更落淚表示，福原愛涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，希望福原愛要依據法院判決，不希望走到「強制執行」這一步，而福原愛則回應目前只是暫時處分，尚未是最終判決，也要求江宏傑不要刻意撕裂家庭關係，且離婚有很多原因，為了江宏傑形象，一直沒有正面攻擊。

92%網友支持江宏傑、8%網友支持福原愛。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

對此，有92%網友支持江宏傑、8%網友投票給福原愛，網友紛紛回應說：「我比較驚訝有8%的人支持外遇者」、「因爲他們有綠帽癖」、「我不是當事者，所以沒必要支持誰，謝謝」、「都不支持，我們都不是當事人。真正的問題只有當事人才了解。一般人都是吃瓜群眾」、「女方還沒離婚就約會，就是外遇，有錯在先」。

2021年福原愛因東京奧運回到家鄉，兩人的婚姻就一夕崩盤，福原愛先是被拍到和已婚的橫濱男一同出遊，接著日媒報導福原愛被台灣夫家言語霸凌，江宏傑原本不離不棄，之後也心死接受離婚，而同年橫濱男傳出離婚，其妻子受訪承認離婚主因和福原愛有關，一度要提告最後和解收場，福原愛原本和橫濱男住進東京要價3億日圓（約新台幣6500萬元）的豪宅，卻因收入銳減不得不棄守，改租給他人以減輕房貸壓力。