遊戲音樂是遊戲開發的基礎工程之一，隨著硬體設備的發展與軟體技術的提升，遊戲產品除了追求視覺效果，更強調沉浸式的聲光體驗，邁向精品化製作規格，除了著重玩法及劇情故事之外，美術視覺與音樂配樂更是不可或缺的元素，能夠激發玩家的情感共鳴，將作品提升到新的境界。

王俊博指出，智冠集團旗下「遊戲音樂創作基地」除了可為遊戲量身創作專屬主題曲，還能結合遊戲特色，依據不同情境與氛圍，打造更具吸引力的音樂成品，帶來身臨其境的娛樂視聽饗宴。而過去遊戲音樂大多使用MIDI數位合成音源，雖然便利卻也有所限制，透過樂手演繹更能呈現音樂層次與豐富性，這也是智冠想投入發展的初衷，希望藉由音樂創作讓產品表現更富生命力，更進一步突破遊戲音樂品質。

製作團隊則由華人遊戲音樂教父蔡志展總監領軍，專任製作人、作曲家、音效師、錄音師組成黃金陣容，並攜手高雄市管樂團、六藝樂集等優秀樂團實錄演奏，涵蓋各種音樂風格，以及國際級音樂/音效製作水準。

智冠集團曾參與《倚天屠龍記》、《鹿鼎記》、《尋秦記》、《金庸群俠傳Online》、《武林群俠傳Online》、《黃易群俠傳Online》等上百款知名遊戲作品的音效配樂創作。近年來也合作製作品包含Madhead《神魔之塔》10周年主題曲、網易遊戲《哈利波特：魔法覺醒》遊戲配樂及《陰陽師》動畫配樂、Gravity《RO仙境傳說：愛如初見》等遊戲配樂。

這次打造遊戲音樂創作基地，智冠整合旗下軟硬體資源，硬體方面，以其高規格的數位錄音室，搭載國際頂尖的專業收錄音設備，佔地310坪的寬敞空間，可容納百人交響樂團及合唱團，並設有一大六小的獨立錄音室，能夠依據需求同步或分離錄製不同樂器及聲部，將演唱、演奏、錄音一次完成，也能透過不同的搭配，民樂、交響樂或是民樂與西樂、樂團與MIDI相互融合，呈現別具特色的音樂作品。

王俊博表示，一款一般遊戲製作費成本至少5000萬元起跳，S級遊戲甚至高達1.5億至2億元，一般遊戲需要5到7個情境場景配樂，大約只需要10幾萬元，若加上完整的整首音樂，整個遊戲音樂成本不到50萬元，占遊戲開發商成本不高但具有效益，是讓遊戲廠商可以接受的價格，絕對物超所值。