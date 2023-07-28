華裔女星楊紫瓊先前憑著《媽的多重宇宙》，奪下第95屆美國奧斯卡影后，事業攀向巔峰的她，感情方面也傳來好消息，近日傳與大她17歲的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）結婚，至親好友也到場分享她的喜悅時刻。

楊紫瓊1984年受邀到香港與周潤發拍廣告，開啟踏入演藝圈的契機，因緣際會下認識前夫潘迪生，並於1988年結婚，不過潘迪生希望她婚後能以家庭為重，要求放棄演藝事業，這對事業剛起步的她，無非是艱難的選擇，也讓這段婚姻僅維持3年就告吹，而在2004年與尚陶德相識後，僅認識一個月就答應對方求婚，不過卻遲遲未舉辦婚禮，經過漫長的愛情長跑19年，終於在稍早傳出共結連理的喜訊。

楊紫瓊憑著《媽的多重宇宙》奪下奧斯卡影后 。（圖／中時資料照）

兩人結婚消息會曝光，主要是知名葡萄牙車手費利佩馬薩（Felipe Massa），稍早於instagram公開兩人的喜帖，並獻上滿滿祝福，才讓喜訊瘋傳開來，而喜帖內容也道出兩人相識交往過程，指出尚陶德於2004年7月26日向楊紫瓊求婚成功，在歷經6992天後，在家人與朋友的陪伴下，於7月27日在日內瓦，一起慶祝這個特別時刻，不過這對新人目前尚未證實此消息。

楊紫瓊曾帶男友(左1)踏上坎城影展紅毯，右邊為梁朝偉。（圖／中時資料照片）

尚陶德其實背景相當驚人，除了曾擔任法拉利常務董事，現在更是國際汽聯主席，據悉財力雄厚超過千億，雖然身份赫赫有名，不過行事卻相當低調，即便與楊紫瓊交往多年也罕見放閃。