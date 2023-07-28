俄羅斯周三徹夜發射飛彈，並出動自殺無人機，攻擊一座重要的烏克蘭空軍基地，各方報導說，這顯然是要讓搭載長程「風暴之影」（Storm shadow）飛彈的戰機無法起飛。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）在Telegram上說，俄羅斯下彈雨攻擊西烏克蘭赫梅利尼次基的斯達科斯坦尼夫（Starokostiantyniv）空軍基地

伊納特說，烏克蘭防空系統共擊落了 36 枚巡弋飛彈，稍後他在烏克蘭國家電視廣播公司（Suspilne）上又指出，好幾架攻擊基地的「見證者」（Shahed）-136自殺無人機已被摧毀。

不過，伊納特也坦承，俄方米格（MiG）-31K發射的4枚「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈對空軍基地造成了某些損壞，但他並未進一步提供細節。而損壞的程度是個重要問題，據《富比士》（Forbes）雜誌網說，唯一飛蘇（Su）-24 戰機的航空團就駐在斯達科斯坦尼夫空軍基地，至於負責攜帶英國「風暴之影」飛彈的，正是這些戰機。