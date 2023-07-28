渡過第1季谷底後，全新營運自第2季回神，全新第2季合併營收為5.94億元 季增50.68%，營業毛利為2.36億元，季增53.07%，單季合併毛利率為39.67%，季增0.62個百分點，營業淨利為9533萬9000元，季增3.42倍，稅後盈餘為1.06億元，季增8.03倍，單季每股盈餘為0.58元。

全新今年上半年合併營收為9.88億元，營業毛利為3.9億元，合併毛利率為39.43%，營業淨利為1.17億元，稅後盈餘為1.18億元，每股盈餘為0.64元。

美系外資最新報告認為全新的第2季財報符合預期，並預期在新400G VCSEL及800G PD帶動下，全新第3季營收可望季增27%，不過維持「建議賣出」評等及目標價75元；歐系外資因較高的研發費用及產能延遲，下調全新2023年/2024年每股盈餘，從2.51元/4.02元降至2.03元/3.89元，但維持「優於大盤表現」評等及目標價140元。