不畏少子化影響，全台學生人數最多的大學有半數位於北部地區，依序為淡江大學、中國文化大學、輔仁大學、國立台灣大學與中原大學，其中全台學生人數最多的大學由淡江大學居冠，今年上半年周邊套房總價約300萬元，包括「淡大財庫」、「巧克力花園」等社區，都是交易熱絡的套房社區，不過因租屋選擇多且以學生為主，因此平均月租金僅6800元；反觀學生人數居次的中國文化大學，由於學校位於陽明山上，出租供給少且住宿需求高，套房平均月租金一舉突破萬元。

中部地區則有三所大學上榜，也是榜上投報率表現最好的學校，分別為逢甲大學、東海大學與朝陽科技大學，首先學生人數第四名的逢甲大學位於台中西屯區，學校位處精華地段，租客除了學生之外，還有七期市政府周邊上班族，因此套房租金懸殊，推升平均租金整體表現，投報率換算下來達4.4%，相對北部學校高出不少。

位於西屯區的還有東海大學，為此次榜上投報率最高的學校，今年上半年周邊套房總價不到200萬元，不過月租金卻高達8000元，投報率5.5%，受惠於東海大學周邊就業機會發達，包括中科新貴以及榮總與澄清醫院醫護人員等高薪族群。投報率緊追在後的就是位於台中霧峰的朝陽科技大學，該校套房租金約6300元，不過因為房價為榜上最便宜，因此投報率高達5.2%，位居第二。

南部學校上榜的則有國立成功大學與南臺科技大學，兩校相距不遠，周邊套房單價與總價相當，但以國立成功大學周邊生活機能較佳，該校位於台南精華地段東區，鄰近台南車站、大遠百、南紡購物中心、成大醫院，因此套房平均月租金也高於南臺科技大學，投報率約4.4%，較南臺科技大學的3.5%表現更為亮眼。