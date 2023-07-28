原訂昨天舉行的中部萬安46號演習因颱風取消，不過彰化縣警方事前仍照計畫展開預演，並遇到一對急著送幼子就醫的夫妻，當時警方見情況緊急，隨即開啟警報器協助開道，原本約需10分鐘的路程，不到3分鐘即火速趕抵醫院，順利完成這趟十萬火急的救人任務。

彰化市26日下午進行萬安演習預演，北斗鎮顏姓民眾因其2歲兒子熱痙攣、意識不清，與妻子開車載著幼子就醫，一路從北斗鎮奔馳到彰化市。

然當他們下彰化交流道後，因車輛過多塞在車陣中，當時他們焦急不已，看到萬安演習預演站在路旁之警員，立即向其請求幫忙。警方隨即開啟警報器開道，火速趕到彰化基督教醫院，男童在及時就醫下，狀況已穩定觀察中。

彰化警分局指出，當時民族路派出所警員王姿懿正在執行萬安演習預演勤務，於彰化市中華西路435號前定點管制車輛時，前方自小客車駕駛顏姓夫妻急忙下車求援，並表示急送兒子就醫，但沿路車流量過多，擔心延誤就醫時間。

當時王姿懿立即開啟警報器，在前開道護送，沿途車輛也紛紛讓道，順利趕抵醫院。

顏姓夫妻在孩子平女送到醫院，並經院診治和緩狀況後，也終於鬆了一口氣，他們十分感謝警方及時協助，大讚警方是貨真價實的人民保母！