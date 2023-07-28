112年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試已於6月18日舉行，並於今日上午10時公布成績。教育部統計，這次考試計4685人通過，通過率為51.64％（通過率係以符合考試資格的到考人數9072人計算），榜單同時公告於本考試專屬網站。

教育部表示，教師資格考試自110年度起新增綜合題型，導入素養導向試題，今年持續研發，藉由教學現場的命題情境，評量考生是否能運用所學習經驗，進行跨科目、領域、知識的整合。而綜合題型主要是希望考生理解問題情境並提出論述，評量考生是否能融會貫通與應用，解決真實情境問題的能力。

教育部統計，今年考試符合通過條件的應考人共有4685人，其中包括特殊教育師資類科487人、中等學校師資類科1756人、國民小學師資類科1615人、幼兒園師資類科827人。

教育部強調，教師資格考試屬於門檻性質評量，是應考人對自己學習成果的檢核，成績達到標準即為通過。今年考試成績單於放榜後同步開放應考人自行查詢列印，應考人可於7月28日上午10時起至10月31日止自行至本考試網站列印成績單。

教育部說，師資培育法自107年2月1日修正施行後，教師資格考試為受理應考人依「先考試後實習」新制應試，此類應考人通過教師資格考試後，可向師資培育之大學申請修習教育實習。至於採行舊制已經完成教育實習課程，並參加本考試的應考人，於通過考試後可由原師培大學協助申請教師證書。