中颱杜蘇芮即將登陸大陸，台灣本島陸續脫離暴風圈。杜蘇芮昨龜速移動，甚至打轉，下午進行眼牆置換又達顛峰；對此，氣象粉專直呼「堪稱教科書等級的雙眼牆」，昨天在這瞎混了一天，就是為了活下去。

杜蘇芮今天上午10點中心在金門的東北方約30公里處，以每小時31公里速度向北北西進行；台灣本島陸續脫離暴風圈，苗栗至台南、金門、澎湖仍受威脅。

杜蘇芮26日凌晨開始為台灣東半部、屏東地區帶來驚人雨勢，昨一度在原地打轉，下午又出現雙眼牆，進行眼牆置換，重整後強達再達顛峰，南台灣風雨時因此程延後，民眾也多放一天颱風假。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》昨在臉書發文直呼「杜蘇芮今天（27日）在這裡瞎混了一天，似乎明白了些什麼？為了活下去！」

粉專表示，杜蘇芮昨眼牆置換的情形還算順利，雲圖上颱風眼再度清晰、細小，雷達雙眼結構非常完整又漂亮，「堪稱教科書等級的雙眼牆」。