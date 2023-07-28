高雄失智99歲吳姓老翁疑似失智不願住安養院，慘遭相依為命的63歲大女兒砍殺，身中5刀，頭顱遭刺身亡。吳女疑似不堪久病、長照、經濟等壓力才行兇，犯案之後企圖尋短，被送醫後撿回一命。高雄地院依殺人罪判吳女16年，可上訴。

去年6月10日晚間，高市警新興分局中山路派出所接獲吳翁二女兒報案，她說回老家要帶父親去看醫生，但上去2樓時發現父親躺床上已無氣息。大姊則倒在父親床邊，手腕都是鮮血。警消到場將大女兒送醫，所幸無生命危險。

據悉，吳翁是外省老兵，妻子已過世30多年，原本育有2子2女，但一子過世多年，另一子因車禍成植物人長居安養中心，平日與無業的大女兒同住，二女兒則是已婚在外居住。

吳翁家境清寒，過世前幾年還出現失智徵兆，多次在住家附近迷路，大女兒想安排老父去住安養院，但吳翁不想去，兩人為此產生爭執，還一度被社工關懷輔導。

該地里長表示，大女兒除了慢性病外也有精神方面疾病，領有身障手冊，平時打臨工、領補助維生。平時就常看到大女兒會對老翁大小聲，老翁雖有慢性病，但仍可自己走動，父女倆因相差30多歲，可能有年齡上的代溝，平常易有爭執。

檢方相驗吳翁遺體，發現頭顱有明顯的一處穿刺傷，右大腿也有刀傷，初步懷疑頭顱的刀傷就是致命傷，造成吳翁失血過多死亡。

吳女犯案後辯稱都不記得整個案發過程，只知道吳翁在睡覺。檢方認為她不顧死者反抗，未念及親情，執意持刀殺害至親多達5刀，犯後又以不記得辯解，難認有任何悔意，建請法院從重量刑。

法官根據相關事證判斷，吳女長期與高齡且有失智症狀的老父共同生活，缺乏社會資源挹注、充足人力支持及情感宣洩管道，累積的壓力不言可喻。吳翁不願離家住安養院成導火線，吳女也已多次表達與老父一同尋死的意念，法官認定吳女殺害老父，依殺害直系血親尊親屬罪判16年、遞奪公權5年，可上訴。

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