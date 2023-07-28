全球今年歷經史上最酷熱7月，本月尾聲之際一波強烈熱浪今天侵襲美東，溽暑有危及健康之虞；美國總統拜登指示勞工部發高溫警報，要勞工需有防護措施，也撥款植樹抗暑。

路透社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）預測至少到29日之前，美國各地的氣溫與炎熱指數都會飆至攝氏37.8度以上。

拜登在會見鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）和聖安東尼奧市長尼倫柏格（Ron Nirenberg）時告訴媒體：「邁阿密附近的海水溫度就像進熱水澡缸一樣。溫度正好破華氏100度（攝氏37.8度），沒錯，100度，創下全世界海水溫度新高。」

紐約市、華府、費城等各大城市官員敦促民眾避免在外工作或玩耍，多補充水分喝水並注意親友和鄰居情況。

拜登指示勞工部加強對高溫危險環境相關勞動執法，例如加強稽查建築和農業場址、發布高溫警報提醒雇主在極熱狀況時應盡的保護責任，以及讓受雇勞工知道自身權益。

美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）指出，2011年以來已有約436名勞工死於暴露高溫環境，其中農工、農民、消防員和建築工人受影響最大。

拜登在白宮談話時指出，農業部林務署（U.S. Forest Service）將撥出10億美元的補助款，協助各城鄉種樹抵擋酷暑。