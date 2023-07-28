民眾黨總統參選人柯文哲批評政府前瞻計畫「前瞻」變「錢沾」，他昨又轟，全台灣的軌道運輸沒有理由同時蓋，他自己當台北市長時，就面對問題，要環狀線蓋還是汐止民生線先蓋，他在議會很勇敢說環狀線先，前瞻計畫軌道運輸有38項，不相信38個同時開工，造成流標加通膨，看不出什麼好處，「整個國家是失控的，政府沒有大腦」。

柯文哲說，謝謝民進黨特別開記者會提醒，8千多億的前瞻計畫，台北市獲得了100多億元補助，但他今天要談的，不是補助多寡的問題，而是財政紀律與永續經營的問題，這些自償性債務，地方真的能負擔嗎？

柯文哲指出，前瞻計畫一推出時，他就已經提醒中央，軌道建設中央雖然有補助，但現在許多縣市負債累累，地方要負擔的配合款已超過舉債上限，執行會有問題。

他說，果然最近桃園市就傳出，在鄭文燦當市長任內，包含前瞻等重大施政計畫有150案，未來五年桃園市政府要籌編1716億，對桃園財政產生沉重壓力，恐怕會壓縮教育、文化、長照、社福建設。不只桃園市，6都、7縣市的軌道建設，軌道建設自籌款從3909億，飆升到5518億元，成了龐大錢坑。

柯文哲直言，國發會說，這些軌道建設由是「地方自行評估」，中央只是審核、補助經費，這實在是不負責任，國家重大工程本來就要宏觀調控，因為營建業整體量能是有限的，一定要通盤考量制定優先順序，不分青紅曬白，同時招標開工，只會相互排擠造成流標，甚至為了搶標再追加預算，政府變成助漲通貨膨脹的元凶。

柯文哲說，未來幾年，國家將面臨巨大的財政壓力，政府一再透過特別預算及各種巧立名目的預算案，層層累積國家債務。 特別預算在蔡英文政府時期，已經達到馬、扁政府時期總和的2倍。如果總統候選人還是想用各種補貼、大撒幣來獲得支持，只是加重財政負擔，把巨大債務留給我們的子孫。「我無法認同，你呢？」

柯文哲批評，流標一塌糊塗，造成政府在帶動通膨，全台灣的軌道運輸沒有理由同時蓋，他自己當台北市長時，就面對問題，要環狀線蓋還是汐止民生線先蓋，他在議會很勇敢說環狀線先，前瞻計畫軌道運輸有38項，不相信38個同時開工，政府要有擔當、要做決定，國發會說軌道建設是地方發動的，中央只是配合，「那乾脆中央政府關門起來就好了，你只是負責給錢的啊，根本沒有規畫」。

柯文哲認為，現在台積電在搶工人，政府故意丟幾百億預算搶功能，政府要手中要有重要但不緊急的工程，調控整個國家工程總量，現在很好笑，明明台積電搶人，政府再丟錢繼續搶人，結果流標加通膨，看不出什麼好處，「整個國家是失控的，政府沒有大腦」。