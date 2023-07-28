就在本月稍早，荷蘭技術專家爆料，美國五角大廈員工在過去10年，疑似因為輸入錯誤，將數百萬封含有機密資訊的電子郵件，寄給俄羅斯在西非的盟友馬利。而根據外媒最新消息，英國國防部也犯了相同錯誤，目前當局已下令展開徹查。

英國《衛報》27日報導指出，英國國防部員工在發送電郵時出現疏失，漏打了一個字母「i」，把應該寄給美國五角大廈的機密電子郵件，誤傳到西非的馬利共和國。美軍電郵網域名稱為「.mil」，而馬利的網域名稱則是「.ml」。

不過報導指出，相較於美國五角大廈，英國國防部的失誤規模小很多，只有「少數」郵件被誤發出去。該報導並未提及國防部是在何時發現過失。

國防部發言人說：「在少數電子郵件遭到錯誤轉發後，我們已經展開調查。」「我們相信，這些郵件未包含可能危及行動安全或技術數據的訊息。」同時，英國政府也立刻加強對敏感資訊的管控。

馬利與俄羅斯關係良好，在俄國宣布退出黑海穀物協議後，普丁承諾向非洲6個國家免費運送糧食，馬利是其中之一。俄國傭兵組織瓦格納集團也部署當地，協助政府打擊聖戰組織。