前陣子不少日本人在網路論壇上痛批台灣旅遊，旅遊達人「布萊N」表示，最近被問到為什麼日本人來台以後，都覺得台灣又髒又臭，甚至再也不想來，他認為這真的無法反駁，因為如果日本人拿自己國家的標準來評價其他國家，的確很有可能會不想出國，但實際上日本護照持有率超低僅19%，比起台灣人60％以上的持有率，足可見多數日人根本不愛出國。

旅遊達人「布萊N」日前在臉書粉專上分享，最近被問到「為什麼很多日本人來台灣旅遊以後，都覺得台灣是個又髒又臭的地方？」不少日本人來過一次就不想再來第二次。他個人認為，以日本的生活環境來說，這還真是無法反駁，因為如果日本人以自身國內標準評價其他國家，那的確很有可能不想出國。

布萊N表示，說到不想出國這件事，疫情解封後，日本確實沒有發生出國旅客大爆發的情形，甚至今年都還在玩國旅補助，不要說出國人數了，單看日本人的護照持有率只有18到19%，平均每5個人還不一定有1本護照，相比台人60%以上的護照持有率，還真的是天差地遠。

布萊N指出，有人說是因為匯率的關係，所以日本人不愛出國，當然這也是可能的原因之一，但如果拉到疫情前，也就是2019年的數據，台灣當年的出國人次達1700萬，日本則是約2000萬，這數據已是日本史上新高，但以相差約1億的人口基數來看，台灣人真的比日本人愛出國太多了。

貼文引起網友討論，「去國外旅遊太多天都會覺得沒有免治馬桶不太習慣，何況是日本人」、「我現在年紀大了，漸漸能體會日本人那種去到其他國家會嫌不夠乾淨的感覺了，年輕時覺得沒關係是挑戰，上年紀了覺得乾淨跟睡覺很重要」、「如果日本人去過東南亞就會覺得台灣是天堂」。