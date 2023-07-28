據中共中央宣傳部委託新華社主辦、面向基層讀者的黨刊《半月談》記者調查，眼下，仍然有一些大學高校對就業率頂風作假。有的學生表示，輔導員在微信群裡告訴他們，「找不到工作就在填表時寫『靈活就業』」、「碰到調查就說在做自媒體」；有的家長反映，學校要求「如果『就業三方協議』不蓋章就拿不到學位證」；一位高校就業指導中心負責人透露，學校對外宣稱「90％的就業率」，實際上今年只有20％的畢業生找到了工作。

報導稱，就業是最大的民生，承載著千萬個家庭的期望。受限於各種原因，一些畢業生還沒有找到合適的工作，這本來是一種正常現象。然而，一些高校千方百計地給就業率「注水」，不論是移花接木、無中生有的「被就業」，還是「就業三方協議不蓋章就拿不到學位證」，「蓋了章就算就了業」何嘗不是一種形式主義。

報導稱，就業率不僅影響學校的口碑和聲譽，也關係不同學科專業的生存生態。一方面，高校會按照規定對學科專業進行動態調整，而就業率是衡量學科專業的重要指標，直接關係到資源配置和切身利益；另一方面，就業率影響考生和家長的報考意願，從而影響一個學校的招生質量。就業率既關乎「面子」又關乎「裡子」，「注水」便成了一些高校約定俗成、心照不宣的「潛規則」。

報導稱，一些高校有令不行、明知故犯的背後，有著複雜的心理。「劇場效應」導致有的高校爭先恐後就業率一個比一個高，「囚徒困境」導致有的高校身不由己拔高就業率，「破窗效應」導致有的高校對就業率造假不以為意……對規則缺乏發自心底的尊重和敬畏，自行其是對規則進行變通和替換；一些人認為遵守規則是迂腐、笨拙和膽小的表現，繞過規則得了好處才顯得靈活、聰明、有本事。

報導稱，提升就業率關鍵在於優化學科專業佈局、提升人才培養質量、優化就業服務品質，這顯然難以一蹴而就，需要久久為功；與之相比，給就業率「注水」就顯得立竿見影。「蓋了章就算就了業」通過弄虛作假，交出了一些漂亮的「成績單」，但脫離了事實，用這種方式統計出來的就業率，難免會與大學生及其家長、公眾的觀感存在違和。

報導呼籲，就業再難也不能摻水分，大學生就業率容不得絲毫弄虛作假。就業不僅是經濟發展的「晴雨表」，也是社會穩定的「壓艙石」，就業率作假會帶來全面而深刻的影響。避免「蓋了章就算就了業」，除了需要這些高校重塑和更新「意義之網」，對思想偏差進行校准之外，也需要改革高校學生就業評價機制。

報導稱，就業率並非考量高校學科專業實力和人才培養質量的唯一標準，「唯就業率」、「以就業率論英雄」自然會帶來就業焦慮。延長就業考核週期，扭轉重數量、輕質量的就業導向，健全分類評價，讓高校畢業生就業率評價更加精準化，「蓋了章就算就了業」才會失去生存空間。