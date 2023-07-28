身體慢性發炎會危害健康，造成許多慢性疾病，例如肥胖、糖尿病、心血管疾病、癌症等。營養師表示，不當的飲食是慢性發炎的首要原因，例如加工食物、油炸食品、含糖飲料等，但民眾可透過吃6種食物來抗發炎，進而預防心血管疾病、確保健康。

營養師王證瑋在其臉書粉專表示，慢性發炎就像身體長期發生火災般，不斷產生自由基，攻擊身體各細胞、組織。眾多研究證實，身體長期發炎會導致疾病異常，例如肥胖、糖尿病、心血管疾病及癌症等。

他表示，飲食是影響慢性發炎的重要原因之一，5種食物會加重身體慢性發炎狀況，包括加工食品（洋芋片、泡麵等）、精緻碳水化合物食物（蛋糕、餅乾、麵包等）、油炸食品（薯條、炸雞等）、含糖飲料（碳酸飲料、果汁、手搖飲）、加工肉品（火腿、香腸、培根等）。

他表示，若想要降低身體發炎程度，民眾還可多補充下列6種抗發炎、抗自由基的食物。

1. 漿果類食物：漿果類富含豐富的植化素，如花青素、類黃酮、類胡蘿蔔素，植化素是天然的抗氧化劑，可調節免疫及抗發炎，此類食物包括草莓、藍莓、蔓越莓、覆盆子。

2. 綠花椰菜：內含的硫化合物可助體內減少發炎因子，可預防心血管疾病及癌症。

3. 薑黃：薑黃富含的薑黃素，是對抗發炎的重要物質。

4. 綠茶：含豐富兒茶素及沒食子酸，可抗氧化、抗發炎。

5. 黑胡椒：黑胡椒中含有高量的胡椒鹼，也具備抗發炎功效。

6. 葡萄：含有花青素及白藜蘆醇，有助於預防肥胖、心血管疾病及癌症。