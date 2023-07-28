中颱「杜蘇芮」目前正朝金門移動，高雄市受到杜蘇芮影響，昨日夜間風雨勢增強迄今未減緩，導致小港機場航班也大幅作取消、延遲調整。小港機場表示，今日國際線上午10時30分前離站取消2班(清晨6時40分虎航高雄往峴港、8時40分越航高雄往河內)，上午10時30分前班機多延遲起飛；國內線則取消高雄金門所有航線，僅開放高雄澎湖航線。

受到杜蘇芮影響，高雄自昨日晚間風雨勢逐漸增強，迄今尚未減緩，據高市府統計，颱風共造成259件路樹倒塌案件、2件廣告招牌掉落、3處積淹水、5件交通號誌損壞、3萬餘戶停電，所幸經台電公司緊急搶修，多數用戶已陸續復電。

而小港機場航線也被杜蘇芮大幅打亂，小港機場指出，今天國際線上午10時30分前離站取消2班，分別為清晨6時40分虎航高雄往峴港、8時40分越航高雄往河內，上午10時30分前班機多延遲起飛；而國內線高雄金門則全數取消，僅開放高雄澎湖線航班；確切的航機動態隨天氣隨時變動，可以直接上小港機場官網查詢。