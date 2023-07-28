金融監督管理委員會持續提升全民金融素養，普及金融知識，今年擴大舉辦「112年度金融教育優良案件甄選活動」，鼓勵金融周邊單位、金融機構及金融同業公會推薦、分享成功的教育案例，即日起至7月31日開放報名。

金融知識普及對於社會的穩健發展至關重要，因此，金管會一直致力於推動金融教育，提高民眾對金融相關議題的認識與了解，以降低金融風險、預防金融犯罪、保護消費者權益。

但要實現普惠金融的目標，需要金融機構合作、全力參與，因此金管會依據「金融知識普及工作第六期推動計畫(110年至112年)」，自110年11月起辦理「翻轉金融教育優良教案及推廣績優案件甄選暨表揚」，以提升金融教育之學習效果，讓金融知識真正融入民眾生活。

成功舉辦2屆之後，今年為鼓勵各界資源投入金融教育推廣工作，特別擴大參與對象的範圍，除了原本的金融周邊單位之外，也開放並鼓勵金融機構及金融同業公會參與，希望透過這次活動，讓各金融機構及單位有機會展現在金融教育方面的專業知識和創新能力，分享成功的教育案例，並與其他金融機構進行交流，共同推動金融知識普及工作。

金管會表示，歡迎各金融機構或單位自即日起至7月31日繳交報名資料，頒獎典禮將在9月中旨舉行，以表揚推動金融教育卓有成效之單位，藉此帶動金融業界積極參與金融知識宣導活動，落實普惠金融所欲達成之可及性、使用性及品質。詳情請洽詢金管會專線(02-22550056)或官方臉書。