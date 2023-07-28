隨著治療藥物發展、政府擴大篩檢，B型、C型肝炎導致的慢性肝病及相關併發症逐年遞減，不過現代人生活習慣改變，高糖高熱量飲食、不常運動都造成脂肪累積，形成脂肪肝，不僅跟脂肪肝相關的肝病比例上升，也變成肝癌主因。恩主公醫院胃腸肝膽科醫師潘鈺聆推薦，均衡運動有助改善脂肪肝問題，也推薦地中海飲食、低碳飲食、間歇性斷食法3種飲食法。

潘鈺聆說，肝臟有正常的脂肪比例，若肝內脂肪占全肝臟重量的5％就是脂肪肝，脂肪肝炎則是由多餘的脂肪，造成細胞受損及發炎，讓肝組織逐漸被疤痕組織覆蓋，長期可能會導致肝纖維化，甚至變成肝硬化、肝癌。

潘鈺聆提醒，肝臟是沉默的器官，大部分人都不太會有症狀，待有症狀時已是晚期，容易感到疲倦、腹部疼痛、腹脹或腹水、容易瘀青或出血、皮膚癢、黃疸，嚴重者可能導致肝腦病變，出現行為改變或言語混亂等。

◎7大高風險族群 瘦子也可能「肝包油」

根據研究統計，超重或肥胖（BMI超標）、糖尿病、血中膽固醇異常、代謝症候群者、甲狀腺功能低下、抽菸，以及高齡族群等7大族群患有脂肪肝病的風險較高。潘鈺聆指出，過去脂肪肝主要出現在肥胖或是糖尿病女性身上，後來發現不管醣脂代謝是否異常、或是非肥胖者的男性，皆可能發生脂肪肝病，換言之，瘦子也可能得脂肪肝，建議民眾將腹部超音波檢查納入健檢中，增添保障。

◎均衡運動、調整飲食有助改善

由於脂肪肝沒有直接治療藥物，想要改善脂肪肝，最簡單的方式就是透過運動及調整飲食，減少多餘脂肪，潘鈺聆分享3種飲食法，有效改善脂肪肝，第一是用橄欖油、堅果作為油脂來源的「地中海飲食」，不僅營養均衡，也富含維生素、礦物質、膳食纖維，特別是多酚的類黃酮類，再加上單元及多元不飽和脂肪，對於脂肪肝的改善有益處。

第二是「低碳飲食」，可改善高密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油酯濃度，減少非酒精性脂肪肝病患者的脂肪變性、發炎反應和肝纖維化；第三則是近年流行的「間歇性斷食法」，透過長時間不吃食物，增加身體燃燒脂肪時間，缺點是需要毅力搭配完整運動。

不過，潘鈺聆提醒，民眾進食時若選錯食物或吃過量，不但不會減肥，還會引起反效果，雖然減掉5％的體重可減少肝臟脂肪，但快速過度減肥可能導致非酒精性脂肪肝病惡化，理想減重速度是3個月減少初始體重的10％，配合定期追蹤治療，才能保護肝。