「2023年國家卓越建設獎」昨晚在台北君悅酒店舉辦頒獎典禮，新北市觀旅局在奪下3項大獎，取得全球卓越建設獎參賽資格，其中「新北市土樹三鶯微笑山線環境營造工程」獲頒最佳環境文化類最高榮譽「卓越獎」，「RED PAVILION 小紅屋-猴硐遊客中心環境營造計畫」榮獲最佳規畫設計類「金質獎」，「新北市市定古蹟碧潭吊橋」榮獲最佳管理維護類「特別獎」。

觀旅局表示，「微笑山線」強調「家山」理念，推廣小鎮旅遊、自然生態、山林旅遊，土樹三鶯作為微笑山線的起點，從山林旅遊的角度營造眺望、休憩環境亮點，尊重土地紋理、環境景觀和自然生態為基礎，以「減法設計」創造舒適及安全的山林環境，融入使用需求與生態理念的設施質感設計，在生態、環境和景觀這三個維度上，創造微笑山線山林美學，而榮獲「卓越獎」大獎。

被稱為「小紅屋」的猴硐遊客中心，外觀像一座旅人帳篷開展於濃綠山林中，因應淡蘭古道北路修復完成，重新規畫這座最接近金字碑古道的遊客中心，除室內服務功能提升外，運用原建物結構，以山屋、帳棚作為設計概念，改善遊客中心外觀，並讓自然光、風與綠意滲透進入棚內，頂棚的排水滲入中庭透水鋪面下土壤，或導引雨水到雨水花園以涵養地下水，強調環境永續的設計理念。

市定古蹟「碧潭吊橋」是最受遊客喜愛的旅遊景點之一，深知該橋於文化古蹟保存及旅遊安全的重要性，自觀旅局接管碧潭吊橋後即致力於管理維護工作，並由橋梁專業單位進行定期目視巡檢及即時儀器監測，確保其結構穩固正常，提供遊客安全舒適的旅遊體驗。