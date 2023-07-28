中度颱風杜蘇芮雖未直撲基隆，也持續帶來間歇性雨勢，27日夜間至28日凌晨也有9至10級強陣風，也造成樹木被吹倒壓到高壓電線而斷線，並一度造成約3963戶停電，其中安樂區更傳出2例電梯受困案件，幸均無人員傷亡。

中央氣象局指出，中颱杜蘇芮中心已至金門南南東方近海，向北北西移動，花蓮、台東、高雄、屏東、恆春半島已脫離暴風圈，苗栗至台南、澎湖、金門仍在陸警範圍，颱風暴風圈中午前脫離台灣本島，最快下午可望解除颱風警報。

但中央氣象局也提醒，基隆北海岸及彰化以南沿海空曠地區亦有9至10級強陣風，民眾需特別注意。

基隆從27日入夜至28日凌晨起，陣風的風勢不弱，許多民眾都在社群留言表示風好大，並有多位安樂區的民眾於基隆社群表示有停電問題，抱怨冷氣不能開很難睡。

對此台電基隆區處查修表示，本次因風雨使樹枝傾倒碰觸高壓線斷線，才導致停電。而停電範圍包含七堵區八德路、大華一路、自強路、安樂區麥金路、樂利三街等一帶。今日凌晨2點3分停電戶數有3963戶，至3時20分縮小停電戶數58戶，上午7時已全數復電。

基隆市消防局表示，今晨因停電有2起電梯受困意外，均在安樂區，分別在樂利二街62巷及安和一街330巷，均已由消防局人員協助脫困，無人受傷送醫。

另外有民眾於基隆在地社群分享，在安樂區的安一路上看到招牌疑似被強風吹落，整個直接砸下來掉落地面，幸好沒有波及民眾，否則後果不堪設想。