民眾黨總統參選人柯文哲批評政府前瞻計畫，更點名行政院副院長鄭文燦當桃園市長任內，包含前瞻等重大施政計畫有150案，未來5年桃園市政府要籌編1716億，對財政產生沉重壓力。鄭文燦今天在臉書說明，地方政府自償性的經費，不需編入公務預算，150案自償性財源約1208億元，因此桃市5年須編列預算為509億元，他回嗆，得到中央預算挹注最多的台北市，對於其他縣市要有同理心，更要看到別人的努力，「不要只想貶抑他人。」

柯文哲指出，在鄭文燦當桃園市長任內，包含前瞻等重大施政計畫有150案，未來5年桃園市政府要籌編1716億，對財政產生沉重壓力。不只桃園市，6都、7縣市的軌道建設，軌道建設自籌款從3909億，飆升到5518億元，成了龐大錢坑。

鄭文燦今天在臉書回擊表示，「我看了柯文哲主席的臉書，他對於桃園市政府的財政狀況，非常陌生。」

鄭文燦強調，財政紀律、永續發展當然是我們堅持的前提。合理的建設投入，帶來經濟成長、就業機會，才能有良好財政收入，建立正向循環的收支，國家與城市才會進步。

鄭文燦指出，桃園市是全台灣成長最快的縣市，他擔任市長時，桃園市人口是205萬6千人，現在是230萬人。大家可以想像，桃園市需要增加多少交通、教育、文化、社福、環保的需求，需要更大規模的公共建設，讓桃園市趕上其他直轄市。

鄭文燦提到，桃園市110年度總決算審核報告，提到桃園市核定辦理1億元以上之重大施政計畫，包括含前瞻基礎建設計畫在內，計有150案，扣除中央補助款外，未來5年共需要1716億元。

鄭文燦說，這個講法好像未來5年桃園市政府一年要編列343億元，柯文哲當了8年台北市長，應該知道地方政府自償性的經費，都不需要編入公務預算。以捷運建設而言，營運收入、土地開發收益、租稅增額收益，這些在計畫核定時，都必須扣除。桃園市政府的150案的自償性財源約1208億元，在計畫核定時都已經確認。

鄭文燦說，因此，桃園市政府5年共須編列重大建設509億元，平均一年102億元，約占本市總預算規模1400億元的7％，桃園市政府每年匡列資本支出預算都超過300億元，102億重大建設都足以涵蓋在內。

鄭文燦表示，其實大家可以去查一下財政部國庫署網站，地方政府的財務狀況，每個月都要公告，也要受到公共債務法的規範。

鄭文燦說，他擔任市長8年，上任前長短期債務是262億元，2022年12月卸任時，長短期債務餘額是328億元。

鄭文燦表示，桃園市政府每一年編列債務利息都在2億元上下，一直都是六都最低的，最低是2017年9千5百萬元，最高是2021年2億8千萬元。這些數字都低於其他五都，桃園市正在轉型，重大建設需求高於台北，納入前瞻基礎建設項目較多，這是差異的原因。

鄭說，但是，如果比較桃園市政府和台北市政府獲得中央統籌分配稅及一般補助款加總計算，他和柯文哲8年比較，桃園市少了台北市2300億元。

鄭文燦直言，「我認為得到中央預算挹注最多的台北市，公共建設相對完善的首都，對於其他縣市，要深入了解，要有同理心，更要看到別人的努力，不要只想貶抑他人。」