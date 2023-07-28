台南市傳出多起路樹倒塌壓到車輛的事故。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲一早奔波視察災情。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

杜蘇芮颱風橫掃台南，各區陸續傳出災情，台南市長黃偉哲上午馬不停蹄視察麻豆柚園、永康抽水站及亞太棒球場、台南火車站等地，針對近6點宣布停班停課，他說明，市府團隊整晚持續關注掌握颱風動態，清晨5點許雖掌握風勢將於上午陸續減緩，但考量6點後是民眾外出通勤高峰期，為保障市民朋友安全，不想拿任何一條寶貴生命作賭注，臨時決定停班停課。

杜蘇芮颱風27日入夜後風勢逐漸轉趨強勁，28日凌晨仍無停歇跡象，台南市政府於今天清晨近6點宣布停止上班上課，超過2萬4000名網友上千名湧入黃偉哲臉書按讚。

黃偉哲一早馬不停蹄前往麻豆柚園、永康抽水站及亞太棒球場、台南火車站等地視察，了解文旦柚是否受損、抽水機是否發揮功效，及亞太棒球場、路面交通受風雨影響狀況。

由於今日也是U12世界盃少棒錦標賽開打首日，上午2場賽事已宣布延賽，至於晚間開幕典禮與開幕戰賽事中華隊對戰澳洲是否延期？黃偉哲表示，少棒錦標賽開賽與否由WBSC協會決定，將依據球場是否積水及排水狀況，及天氣狀況是否適合選手上場比賽等因素做通盤考量。

體育局表示，原定今日上午11時舉辦的墨西哥對日本、巴拿馬對多明尼加2場U12世界盃棒球錦標賽，皆已延賽，延賽時間將再通知，至於今日其他賽程及傍晚開幕典禮是否繼續，尚待WBSC大會討論，待定案後會立即宣布。

由於憂心比賽場地損害影響球員比賽安全，黃偉哲也特別前往亞太棒球場針對少棒主球場及近日甫完工的成棒副球場，察看場地草皮及內野紅土狀況，並親自在球場協助覆蓋帆布，以避免雨水沖刷，造成紅土流失。

由於台南火車站前有路樹倒塌，除壓倒交通號誌，還導致雙向車道封閉，造成交通中斷，他也責成交通局及工務局立刻處理、恢復交通順暢，維護用路人安全。