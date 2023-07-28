民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳今（28）與同黨基隆市立委參選人、律師鄭文婷一同舉行記者會，質疑民眾黨總統參選人柯文哲29日舉行的演唱會，是「假演唱會真募款」。會後3人也前往監察院遞函檢舉。（林延鳳辦公室提供／丁上程台北傳真）

民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳今（28）在民進黨基隆市立委參選人、律師鄭文婷陪同下，於監察院前舉行記者會，並提出「五項證明」直指民眾黨總統參選人柯文哲29日將舉辦之售票演唱會，本質上就是如假包換的政治募款活動，應受《政治獻金法》規範。不過記者會中也揭露，該活動涉及線上票販售，並未排除外國人、中港澳人士，疑似違反政治獻金規定，因此也遞函監察院應主動調查。

林延鳳表示，柯文哲自始至終都知道所謂「售票演唱會」是募款活動，而高達8800元的現場票價，也與當前知名藝人大型演唱會行情顯不相當，符合政治獻金法第2條第一項所稱之「競選活動或其他政治相關活動」，以及「不相當對價之給付」等「政治獻金」要件，必須依法申報，然而柯陣營至今仍然想打迷糊仗，簡直目無法紀。

顏若芳質疑，過去常把「公開透明」掛在嘴邊的柯文哲，如今卻以「商業演唱會」為藉口，包裝政治募款活動，規避申報責任，究竟是「想掩蓋什麼」？顏若芳表示，過去民進黨也有參選人開演唱會，但其門票收入都有依法申報政治獻金，那為何柯就不行？

顏若芳直言，一個要選總統的人，若連「陽光法案」這種對參選者最基本的要求都無法達到，既不公開、也不透明，到底還憑什麼繼續競選總統。她合理懷疑規避政治獻金法的監督，是不是有不能曝光的捐款對象，讓柯必須出此下策，讓演唱會成為不法募款之管道。

鄭文婷則指出，該活動售票平台並未排除國外或中港澳人士購票，只要通過手機認證，哪怕持有的是中國大陸手機，只要收得到簡訊，都可以購票線上或實體參加，此舉顯然違反〈政治獻金法〉第7條第1項第7、8、9款之禁止規定，若柯文哲或其委託者收受有關對象之政治獻金，皆需依同法第15條第1、2項辦理返還或繳庫，否則即需負刑事責任。