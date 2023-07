美國搖滾樂團「老鷹合唱團」今天在官網表示,在樂團1975年熱門歌曲Take It to the Limit擔任主唱的創團成員蘭迪麥斯納(Randy Meisner)昨天因肺疾併發症病逝,享壽77歲。

「老鷹合唱團」(Eagles)在官網訃聞指出,蘭迪麥斯納的死因是「慢性阻塞性肺病」(COPD)。

路透社報導,貝斯手出身的蘭迪麥斯納1971年加入創團成員格林佛萊(Glenn Frey)、唐亨利(Don Henley)和伯尼利登(Bernie Leadon)行列組成老鷹合唱團,演繹多張經典專輯如Eagles、Desperado、On the Border、One of These Nights及Hotel California。

1975年的內部衝突導致吉他手伯尼利登退團,由喬華爾希(Joe Walsh)接替,蘭迪麥斯納也在2年後退出,由提摩希施密特(Timothy B. Schmit)取代。

1977年正值老鷹合唱團顛峰時期,蘭迪麥斯納在樂團推出爆紅的Hotel California單曲和同名專輯後宣布退團,不過他還是在1998年與老鷹合唱團另外6名歷任成員登上搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame)。

蘭迪麥斯納曾告訴美國雜誌「滾石」(Rolling Stone):「一切都從我們開始搭乘不同的豪華轎車起畫下句點。」

滾石指出,1946年3月8日出生於內布拉斯加州斯科茨布拉夫(Scotts Bluff)的蘭迪麥斯納當時被巨大壓力吞沒,拒絕了團員要他在演唱會站在舞台中央演唱Take It to the Limit一曲的要求。

根據滾石報導,蘭迪麥斯納說:「我想退出鎂光燈下。有天晚上我在諾克斯市(Knoxville)熬夜,得了流感。我們唱了2、3首安可曲,格林還想再來一首,我跟他們說我辦不到,於是我們吵了起來。就這樣結束了。」

蘭迪麥斯納2008年向滾石表示,多年後,他要求在洛杉磯一場表演上跟樂團同坐,但遭到拒絕。

蘭迪麥斯納說:「我以為我和提摩希施密特坐在一起唱Take It to the Limit會是很棒的點子,但他們差不多用一種迂迴的方式拒絕了我。我不能怪他們。他們必須讓樂團維持原樣。」(譯者:李佩珊/核稿:張曉雯)1120728