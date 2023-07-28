立法院今天三讀通過「性別平等教育法」部分條文，明定禁止未成年「師生戀」，在成年學生方面，三讀條文明定，校長或教職員工不得利用不對等的權勢關係發展親密關係。

性平教育法修法後明定，未成年禁止師生戀，若為成年學生，校長或教職員工不得利用不對等權勢關係發展親密關係。其次，學生代表將納入各級性平教育委員會成員。第三，若性騷擾行為人為校長、教師、職員或工友者，被害人可逕自向主管機關申復；調查小組成員應全部外聘。

此外，修法也明定，被害人得主動要求重新調查，被害人不服調查結果，可於收到書面通知次日30天內，向學校或主管機關申復。

民進黨立委林宜瑾表示，台灣正接受MeToo運動洗禮，曾有受害者揭露在學生時期，受到老師利用職權優勢騷擾、侵害，導致往後幾年身心飽受煎熬。在修法過程中，她力倡完備對「師生戀」的法律規範，全面禁止學校職員與未成年學生發展「親密關係」，違者終身不得聘用。

民進黨立委賴品妤指出，以被害人為中心、從根本改善機制問題、打造被害人安心求助環境、和被害人站在一起，不只是她的希望，更是她努力完善法制及教育的目標。她期盼透過這些努力，能夠進一步減少校園性別事件的發生，不再有被害人被漏接，同時也讓所有不幸曾在校園遭遇性別事件或不好對待的人們，能夠得到足夠的安全保障、友善協助、公正對待及平等支持。

性別平等教育法是性平三法中首部三讀修正通過的法案，至於性別工作平等法、性騷擾防治法修正草案，因部分條文在朝野黨團未達共識，預計在31日，臨時會最後一天表決。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。