美國國務院今天下令，基於「綁架、犯罪、內亂及醫療基礎設施匱乏」，要求美國非緊急政府人員及其家屬儘快撤離海地。

路透社報導，美國國務院也呼籲其他在海地、非受雇於美國政府的美國公民，儘快「透過商業或其他私人可用交通方式」離開海地。