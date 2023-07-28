海地局勢動盪 美國務院急令政府人員及家屬撤離 11:372023/07/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國務院今天下令，要求美國非緊急政府人員及其家屬儘快撤離海地。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院今天下令，基於「綁架、犯罪、內亂及醫療基礎設施匱乏」，要求美國非緊急政府人員及其家屬儘快撤離海地。 路透社報導，美國國務院也呼籲其他在海地、非受雇於美國政府的美國公民，儘快「透過商業或其他私人可用交通方式」離開海地。 杜蘇芮颱風逼近 國軍協助高雄山區居民預防性撤離 杜蘇芮颱風恐致災 高雄山區啟動預防性撤離 台東路面淹水如「黃河」 5鄉鎮預防性撤離500餘人 #海地 #人員 #家屬 #撤離 #美國國務院 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮颱風來襲 高雄山區、土石流潛勢區撤離3155人 13:222023/07/27 生活 花蓮持續豪大雨 中南區3鄉鎮公所規畫撤離山區居民 12:172023/07/26 生活 中國駐緬大使：中緬應剷除詐騙據點 解救被困中方人員 15:242023/07/26 兩岸 建立軍、教人員年金制度監控機制 政院：年改持續進行 10:472023/07/28 政治 杜蘇芮颱風襲台已釀1死1傷 全台急撤逾5千人避難 12:502023/07/27 社會 無國籍少女拒當折翼天使 手繪翠鳥奔向陽光 11:342023/07/28 國際 恆春半島風雨漸強路樹倒塌 滿州鄉長樂村10住家預防性撤離 15:402023/07/26 生活 因應杜蘇芮來襲 高市社會局啟動「山區異地收容」 17:172023/07/26 生活 拜登的「指揮官」4個月連咬傷7特勤 白宮竟解釋：壓力大 13:332023/07/26 國際 杜蘇芮颱風中斷台東利稻村交通 芥菜種會急開「儲糧點」 19:022023/07/27 生活 餵藥事件後加強食藥安全教育 張麗善：避免惡性循環 13:262023/07/26 生活 考量大雨山區道路恐坍方 花蓮豐濱兩大公路預警封閉 15:432023/07/26 生活 歐洲最大核電廠區有地雷！IAEA署長曝烏國「扎波羅熱」廠新發現 13:592023/07/25 國際 杜蘇芮颱風大雨狂炸花蓮 全縣交通多處受阻 12:142023/07/27 生活 近7年86官兵輕生！婦為軍中枉死兒喊冤 他轟蔡英文竟這反應 20:152023/07/27 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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