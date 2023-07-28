金馬影后林嘉欣今（28日）無預警宣布離婚，12年夫妻情正式畫下句點。據悉，林嘉欣失婚原因跟金錢糾紛、個性不同和家庭觀念不一有關，目前她人在加拿大探望親戚，而導演前夫袁劍偉被問及離婚一事，首度給出回應。

根據港媒《東網》報導，經紀人透露林嘉欣因疫情3年多未赴加拿大探望媽媽，現已飛到當地，預計過完暑假才返港，生活、工作未受離婚影響。至於分開的主因是否為金錢糾紛或個性差異大，經紀人表示要講的都在聲明中，而袁劍偉回應：「現階段最重要的是家人」，不願多談離婚細節。網友在袁劍偉、林嘉欣的離婚聲明中留言打氣，袁劍偉親民地回應：「Thank you.」

林嘉欣當紅時期為了與袁劍偉組家庭，不惜暫放演藝事業，以未婚的身分遠赴加拿大待產，還因為男方離婚跟再婚的時間點近，被誤解成第三者，但林嘉欣未理會流言蜚語，默默守護家庭，想不到婚姻看似甜蜜的她，28日發文證實離婚，「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。」

雖未詳談離婚的原因，但外界從林嘉欣的社群找到蛛絲馬跡，她大多都分享日常和工作，鮮少PO放閃文，上次提到袁劍偉已是1年多前，因此被解讀兩人的婚姻早已出問題。