少子化問題浮上檯面，不少大專院校紛紛面臨退場，很多校園附近包租公、包租婆也開始擔心，學生套房租不出去。據一項最新調查顯示，全台前10所學生人數最多的熱門大學，周邊學生套房的租金報酬率，以東海大學5.5％排名第一，與其他學校相比，報酬率甚至最多相差逾3倍。

少子化蔓延，不少大專院校面臨退場，就連包租公也開始擔心套房租不出去，「591實價登錄」根據教育部資料，挑選全台前10所學生人數最多的大學（排除併校、有分校之大專院校），並統計周邊套房投資報酬率。

結果顯示，全台學生人數最多的大學由淡江大學居冠，且前三名都位於雙北市，因此若想穩定收租，以北部學校學生人數最多為首選，不過若以租金報酬率來說，則中部學校表現最亮眼，其中又以東海大學投報率5.5％奪冠。

調查顯示，全台學生人數最多的大學有半數位於北部地區，依序為：淡江大學、中國文化大學、輔仁大學、國立台灣大學與中原大學。

其中全台學生人數最多的大學，由淡江大學居冠，今年上半年周邊套房總價約300萬元，包括「淡大財庫」、「巧克力花園」等社區，都是交易熱絡的套房社區，不過因租屋選擇多且以學生為主，因此平均月租金僅6,800元。

排名學生人數第二高的中國文化大學，由於學校位於陽明山上，出租供給少、且住宿需求高，套房平均月租金一舉突破1萬元。

第三名為新北市新莊的輔仁大學，周邊套房交易多集中在「東村Aone」社區，該社區為區域少有10年內大樓，且套房坪數大，推升周邊套房房價與租金行情，租金投報率約2.2％，僅贏過國立台灣大學。

而國立台灣大學為此次榜上套房單、總價、平均月租金最高的學校，今年上半年周邊套房單價突破百萬元，總價方面超過千萬元，平均月租金則來到16,000元，但即便租金高昂，投報率表現仍敬陪末座。

另外桃園中壢區的中原大學，今年上半年周邊套房單價與總價，都是北部學校中最親民，由於周邊還有健行科技大學與中壢工業區就業人口支撐，租屋需求強勁，平均月租金可達8,000元，投報率約4％，為北部學校中表現最出色的大學。

另外中部逢甲大學、東海大學與朝陽科技大學3所大學，是榜上投報率表現最好的學校。

其中逢甲大學學生人數第四名，位於台中西屯區，學校位處精華地段，租客除學生之外，還有七期市政府周邊上班族，因此套房租金懸殊，推升平均租金整體表現，投報率換算下來達4.4%，相對北部學校高出不少。

東海大學位於西屯區，為此次榜上投報率最高的學校，今年上半年周邊套房總價不到200萬元，不過月租金卻高達8,000元，投報率5.5％，受惠於東海大學周邊就業機會發達，包括中科新貴以及榮總與澄清醫院醫護人員等高薪族群。

台中霧峰的朝陽科技大學，投報率緊追在後，附近套房租金約6,300元，不過因為房價為榜上最便宜，因此投報率高達5.2％，位居第二。

南部學校上榜的則有國立成功大學與南臺科技大學，兩校相距不遠，周邊套房單價與總價相當，但以國立成功大學周邊生活機能較佳，該校位於台南精華地段東區，鄰近台南車站、大遠百、南紡購物中心、成大醫院，因此套房平均月租金也高於南臺科技大學，投報率約4.4％，較南臺科技大學的3.5％表現更為亮眼。