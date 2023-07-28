季中交易市場上最大咖的球星大谷翔平，天使明確表示不會把他賣掉，各隊近而轉向探索教士強打索托（Juan Soto）的交易可行性，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）握有消息源，他表示教士願意聽取任何有關索托的交易報價。

教士距離5成勝率有一段距離，但得失分差仍維持+51的優秀水準，他們還是想一拚季後賽，海曼指出，教士希望在交易大限前維持買家身分，但也會仔細評估索托、先發左投史奈爾（Blake Snell）和明星守護神海德（Josh Hader）的交易價值。

索托直到明年球季結束後才會取得自由球員資格，教士還能控制他1個半賽季，想交易索托的球隊勢必得端出滿滿誠意，加上今年納入多項劃時代的規則，有效提升各隊打擊成績，讓大多數的買家傾向於補強投手位置。東岸豪門洋基尋求左打外野手加盟，索托、貝林傑（Cody Bellinger）和葛瑞喬克（Randal Grichuk）都是鎖定目標。

海曼也列舉幾個高機率會在季中交易大限前轉戰新天地的球員：白襪藍斯林（Lance Lynn，90%）、國民坎德拉瑞歐（Jeimer Candelario，90%）、紅雀蒙哥馬利（Jordan Montgomery，80%）、小熊史卓曼（Marcus Stroman，75%）、老虎羅倫佐（Michael Lorenzen，75%）和大都會羅伯森（David Robertson，60%）等人。