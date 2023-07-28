豐國號636遠洋漁船因纜繩斷裂，撞傷鄰近2艘豪華遊艇。（台南市漁港所提供／程炳璋台南傳真）

台南市因風災樹倒壓到電線杆與電線，造成多區停電，台電人員28日持續搶修。（台電台南區處提供／程炳璋台南傳真）

台南市多處路樹倒塌嚴重影響交通。（台南市工務局提供／程炳璋台南傳真）

安平漁市場旁碼頭海水漲潮倒灌，碼頭嚴重積水。（台南市漁港所提供／程炳璋台南傳真）

台南市28日凌晨起感受杜蘇芮颱風侵台威力，各處傳出樹倒、停電災情，安平漁港遊艇碼頭1艘705噸重的遠洋漁船因纜繩斷裂，隨風浪衝撞鄰近停泊的2艘豪華遊艇與1艘漁船，安平魚市場因漲潮海水倒灌，全市28日上午持續搶救災情中。

台南市28日凌晨風雨增強，各地陸續傳出災情，台南市長黃偉哲緊急在清晨5時許改宣布停班停課，上午舉辦的2場U12世界盃少棒賽宣布延賽。台南市上次連放2天颱風假已是2016年9月27、28日的梅姬颱風，相隔2475天，當時共放1天半。

台南市警方28日凌晨起不斷接獲道路災情通報，到上午9時為止，包括路樹倒塌890件、廣告招牌掉落40件，安南區城西路一段與安平區同平路156巷淹水，台南市工務局緊急呼籲民眾盡量避免外出。警察局、工務局與環保局派員救災處理。

許多倒伏路樹壓到電線杆，或強風吹斷電線，造成全市停電4萬4675戶，台電人員搶修到上午11時，尚有3722戶仍停電中，主要停電區域為安南、仁德、永康、學甲、七股、北門、柳營等行政區，台電台南區處與新營區處仍持續修復。

安平漁港遊艇碼頭原本停泊45艘遊艇，1艘豐國號636遠洋漁船，因強風扯斷纜繩，左右晃動擦撞到鄰近1艘「順益2號」漁船與「妮可」、「瑪利亞」2艘遊艇，因遊艇造價動輒上億元，漁港所緊急派員固定漁船。

遊艇碼頭內另飄入1艘漁筏與毀損蚵棚，幸未破壞遊艇，漁港所已聯繫船主處理，並清除蚵棚。安平魚市場因風雨又逢漲潮，海水倒灌進碼頭內，嚴重積水，退潮後積水已退。