警方查扣的大麻植株等證物。（孫英哲攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

彰化縣警局刑警大隊今天宣布偵破大麻毒品案，起獲罕見的以復活節島摩艾石像外觀做成的大麻巧克力。警方指出，摩艾大麻巧克力萃取大麻混合巧克力做成，濃度比及吸食大麻還高，初估每顆摩艾大麻巧克力市價約在5千元左右，研判嫌犯客製化大麻巧克力外觀是為增加賣相，全案仍在向上下游溯源刨根追查中。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進指出，該隊偵二隊日前網路巡邏時，發現28歲吳姓男子涉嫌販賣第二級毒品大麻。經蒐證後，報請新北地檢署檢察官程彥凱指揮偵辦，蒐證期間發現吳嫌承租小套房從事大麻種植之不法行為。

警方日前見時機成熟，持搜索票到吳男租屋處攻堅，現場查扣第二級毒品植株1株、大麻成品4罐、大麻成品1盒及大麻成品1袋、大麻菸油1支、大麻巧克力1包、生長帳篷1組、生長燈1組、PH計、肥料等種植器具及手機1支等相關證物。

張安進表示，這次起獲的8顆有著摩艾石像外觀的大麻巧克力，是嫌犯先將大麻萃取，與巧克力混和後，倒入摩艾石像模子中，每顆重20公克，市價喊到約5千元，以往查獲的大麻巧克力多為片狀，這是該隊歷來破獲大麻案中，首次有大麻巧克力客製化做成摩艾石像外觀。

警訊後，吳嫌被依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦，經地方法院裁定羈押禁見。

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