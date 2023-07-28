國民黨總統參選人侯友宜日前批評，民進黨政府的前瞻基礎建設計畫經費「不知道花去哪」，民進黨立院黨團今開記者會批評，不參選總統拿到預算大家還是笑嘻嘻，這兩位還沒參選總統前都是充滿感謝，昔日言論自己打自己，這樣不痛嗎？

前新北市議員李坤城表示，侯友宜從副市長到市長共12年，有很多新北市建設都是中央前瞻預算補貼，每次很多場合和侯友宜在一起，完工後剪綵，他都會感謝前瞻經費協助，這是他當侯市長的時候，站在旁邊聽都覺得感動，現在講的話打臉過去侯友宜。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，要請侯友宜說明哪段話才是真的話？希望所有建設經費可以如期完成，連續兩天在立法院通過是8400億，總共編列7697億，不分藍綠執政，去年底國民黨籍縣市長當選後照常編列，中央政府執政跟著時間賽跑，而不是跟不同黨競爭。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨也好、民眾黨也好，有這麼多意見，侯友宜跟柯文哲應該打一架，侯市長2017年4月20日到立法院來說，「永遠不會放棄軌道建設的爭取」；今天民眾黨開記者會，說這些軌道建設沒有專業性，軌道路網沒有一致性盤點，柯市長應該去盤點，到底是新北市軌道建設沒有專業性，還是台北市沒有專業性，還是哪個縣市？應該說清楚。

劉世芳也說，民眾黨舉行記者會稱軌道建設好相專業性不足，事實上同樣打臉，這次審計部報告有提到，前瞻計畫軌道建設共計50項分支計畫，編列預算數983億，累積實現數817億，實現率83.07％。

劉世芳表示，民眾黨應該清楚的告訴我們哪些地方做的不夠好，如果進度不夠快，告訴我們哪個縣市？不要影射或是模糊，數據端出來給你看，請你告訴我們哪個地方不夠好，如果沒有具體主張控訴，就是對執政黨偏頗性的抹黑，這不是很好的方式。

莊瑞雄也批評，自己打自己，這樣不覺得很痛嗎？任何人當了執政者都要想到國家資源如何平衡，這些都是民眾期待，不參選總統拿到預算大家還是笑嘻嘻，這2位還沒參選總統之前都是充滿感謝，昔日言論自己打自己，這樣不痛嗎？