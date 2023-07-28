香港信報報導，中國人民銀行28日公布，為維護月底流動性平穩，28日展開人民幣（下同）650億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.9％。
28日的逆回購操作較上日縮量，公開市場單日淨投放也降至520億元，本周（24日當周）則為連續第三周淨投放，規模進一步升至2,290億元。
路透統計，本周逆回購到期總額1,120億元，整體分布較為均勻，其中28日到期260億元。此外，大陸財政部和人行24日還進行600億元中央國庫現金定存招標，投放等量資金，中標利率2％，創下紀錄新低。
人民幣兌美元中間價28日報7.1338元，貶值73個基本點。上一交易日中間價7.1265元，上一交易日官方收盤價7.1404元，上日夜盤收報7.1700元。
香港信報報導，中國人民銀行28日公布，為維護月底流動性平穩，28日展開人民幣（下同）650億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.9％。
28日的逆回購操作較上日縮量，公開市場單日淨投放也降至520億元，本周（24日當周）則為連續第三周淨投放，規模進一步升至2,290億元。
路透統計，本周逆回購到期總額1,120億元，整體分布較為均勻，其中28日到期260億元。此外，大陸財政部和人行24日還進行600億元中央國庫現金定存招標，投放等量資金，中標利率2％，創下紀錄新低。
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