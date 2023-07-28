農曆7月（8／16起）即將到來，也就是俗稱的「鬼月」，坊間有不少民俗禁忌，對此，清水孟國際塔羅小孟老師點名生肖屬鼠、蛇、猴、豬者，容易在鬼月遭好兄弟盯上；另外，出生在戌時、亥時、子時的人也要小心卡到陰，建議綁一條紅線在手上，抵擋陰氣上身。

小孟老師在臉書粉專發文指出，以命理角度而言，老鼠、蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方，這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣，出現「煞到」的問題，因此鬼月時要特別注意別靠近海邊、河邊、山上等地方，以免卡到陰。

另外，猴子大多居住在樹林茂盛之地，在風水學上，樹林本來就是陰氣比較重的地方，因此生肖屬猴的人容易在鬼月生病感冒、身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。至於豬隻所處的地方都較汙穢髒亂，穢氣與煞氣相對比較重，鬼月容易招陰，因此生肖屬豬者應避開環境髒亂之地，或是舞廳等場所，同時也要保持住家環境整潔。

小孟老師也點名出生在戌時（19點～21點）、亥時（21點～23點）、子時（23點～1點）的人，在命理學來說也相對容易被煞到，即便現在仍屬夏季，但過了晚上7點，太陽下山後，陽氣轉弱，陰氣逐漸旺盛，魑魅魍魎紛紛開始活動，建議最好能早點回家，避免遭好兄弟纏上，也可在手上綁條紅線，抵擋陰氣上身。