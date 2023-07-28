南投一名男子發現妻子與網友交往，兩人會去看電影，互傳穿著清涼內衣褲的照片，認為配偶權遭侵害，讓他承受巨大身心痛苦，依法求償27萬餘元。南投地院審結，判女方須賠償4萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2013年間與妻子結婚，2021年9月間妻子坦承與網友看電影、逛街、談情說愛，彼此還會傳送穿著清涼內衣褲的照片，已經侵害他的配偶身分法益情節重大，故依法向妻子求償27萬5千元。

對此，女方辯稱，她與男網友的對話紀錄僅能證明她有與網友逛街、看電影及傳送一般生活照片，她沒有傳送裸照給對方，認為此證據並不能證明她侵害了丈夫的配偶權，2人行為並沒有逾越一般男女交往分際，希望法院能駁回丈夫的求償請求。

南投地院審理時，法官勘驗夫妻倆的對話紀錄，發現女方坦承自己有與網友見面、牽手、談情說愛及穿著清涼視訊等，衡量一般社會倫理觀念，足以破壞夫妻間的信任與幸福美滿，確實侵害配偶權情節重大，構成侵權行為，審酌後判女方須賠償4萬元為適當。可上訴。