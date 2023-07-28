據澎湃新聞報導，今天（7月28日）9時55分前後，今年第5號颱風「杜蘇芮」攜狂風暴雨以強颱風級別登陸福建晉江沿海，成為今年來登陸中國大陸的最強颱風，也是有完整觀測記錄以來登陸福建第二強的颱風，與1980年第15號颱風並列。「杜蘇芮」登陸後將繼續北上，其殘餘環流甚至會影響到華北、東北等地，10餘省份將現暴雨，浙江、福建等局地甚至有特大暴雨，需警惕破壞性風雨致災。

據大陸中央氣象台監測，今年第5號颱風「杜蘇芮」的中心已於今天9時55分前後在福建晉江沿海登陸，登陸時中心附近最大風力50米／秒，強度為強颱風級，中心最低氣壓945百帕。

「杜蘇芮」是少見的繞過台灣、直接登陸福建的「一手」颱風。它維持超強颱風強度超70小時，今天登陸前雖然有所減弱，但登陸強度仍僅次於2016年的14號颱風「莫蘭蒂」，成為有完整觀測記錄以來登陸福建第二強的颱風，與1980年第15號颱風並列。

據中國天氣網首席氣象分析師胡嘯介紹，「杜蘇芮」登陸後強度將迅速減弱，29日上午開始，風的影響就會明顯減弱，但隨著颱風減弱後的低壓或殘留雲系北上，還可能在華北一帶滯留，預計對中國大陸降雨的影響將會持續到8月2日前後。

今天是颱風影響的核心時段，福建、浙江、江西等地將現狂風暴雨，江蘇南部、安徽南部、浙江、福建、江西東部等地的部分地區有大到暴雨，其中，浙江北部和東部、福建東部等地的部分地區有大暴雨，局地特大暴雨，需警惕發生山洪和地質災害。南海東北部偏東海域、台灣海峽、福建南部的部分地區及沿海風力可達8-12級、陣風13-15級，「杜蘇芮」中心經過的附近海域風力可達13-16級，陣風17級及以上。

29日至31日，江淮北部、黃淮、華北甚至東北南部都將陸續受到影響，河南、山東西部、河北、北京、天津、山西東部、遼寧南部或將自南向北迎來強降雨，部分地區有暴雨，局地有大暴雨。

胡嘯提醒：「颱風北上之後，還需重點關注華北東部的降雨。由於低壓環流到達華北上空時將有一段時間的停滯，加上太行山地形抬升作用，將導致華北東部的降雨時間更為持久，累積雨量大，其中京津冀地區可能迎來持續明顯強降雨，部分地區降水具有一定極端性，需注意防範。」

颱風「杜蘇芮」對中國大陸的風雨影響昨天已經展開，浙江東南部、福建東北部出現大到暴雨，局地大暴雨，浙江溫州特大暴雨；福建東部沿海、浙江東南部沿海等地出現7-9級陣風，局地10-11級。

為防禦颱風「杜蘇芮」，中國氣象局已啓動最高等級的一級應急響應，福建省氣象局也已啓動重大氣象災害（颱風）一級應急響應和重大氣象災害（暴雨）一級應急響應。福建廈門、漳州、泉州和廣東汕頭等地均已實行停工（業）、停產、停課、休市等措施。

受颱風影響，福建海陸空交通全面受阻。福建沿海多條客運營業線部分旅客列車停運，其中27日20時至28日23時全部線路旅客列車停運。此外，福州國際機場已取消27日進出福州地區的50餘個航班。福建沿海183艘船全部停航，廈（門）金（門）、泉（州）金（門）、黃（岐）馬（祖）、「兩馬」（馬尾—馬祖）等4條兩岸「小三通」客運航線全部停航。

目前中國已進入颱風活躍期，就在「杜蘇芮」登陸前，今年第6號颱風「卡努」已於今天凌晨生成，並可能於8月初影響華東沿海。其後，還將有新的颱風生成。

中國天氣網提醒，颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，不僅強度強，而且影響時間長、範圍廣，其殘餘環流還可能深入內陸，給中國東部地區帶來大範圍強風雨影響，公眾需密切關注當地氣象部門發佈的預報預警信息，做好相應的防範工作。眼下正是颱風活躍季，「杜蘇芮」之後，還將有颱風接連生成，恰逢暑期，大家請合理安排出遊時間，提高颱風防範意識。