近5年交通嚴重超速案件將近6萬件，去年超過速限40公里以上件數更高達9萬多件，不過有民眾在公共政策網路參與平台提案要求「恢復放寬新制【道交條例】，恢復舊制之60公里規定（嚴重超速、速限）」，交通部回應表示基於法律安定性及維護用路人行車安全，將維持該規定。

交通部路政司表示，今年4月14日立法院三讀通過修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款行車速度超過規定的最高時速40公里視為嚴重超速加重處罰，該規定是2017年間經相關專家學者建議最高時速應降至40公里，因此交通部研提道路交通管理處罰條例第43條修正草案陳報行政院核轉立法院審議，立委也相當重視，併同提案審查討論後修正通過，並自今年6月30日施行。「基於法律安定性及維護用路人行車安全，爰擬維持該規定。」

路政司表示，國際上均把速度管理列為提升道路安全關鍵因素，嚴重超速相較一般超速是屬惡性違規，速度愈快駕駛人視角愈狹窄，反應時間愈短，如發生交通事故，將肇生重大危害，經查近5年嚴重超速案件分別是8066件、8735件、1萬1853件、1萬5696件、1萬5297件，共計5萬9647件，有持續上升趨勢，去年超過速限40公里以上件數更高達9萬多件，顯見用路人輕忽超速所帶來的危險性，本次修法可嚇阻嚴重超速行為，對於提昇道路交通安全有一定助益。

路政司表示，另參考日本交通法規，只要超過速限30公里即納入刑罰加重處罰，國家運輸安全調查委員會並鑑於我國嚴重超速日益惡化，建議參考日本規定，評估嚴重超速比照酒駕納入公共危險罪，以達遏阻之效，經交通部邀集專家學者討論後，建議維持立法院4月14日三讀通過修正版本。

交通部表示，道路速限本是駕駛人應遵守的行車規定，更應避免心存僥倖，而有嚴重超速行為，以維護自身及其他用路人安全，交通部將持續會同內政部警政署關注未來法規施行狀況，並適時檢討相關規定，因此民眾提案暫不參採。