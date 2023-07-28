彰化縣71歲蕭姓男子6月初爬山突然滑倒，當下聽到「啪」一聲巨響，以為骨折，就醫照X光發現骨頭沒斷，但他因無法正常走路，轉到員榮醫院就診，經復健科骨骼肌肉超音波檢查，發現是右腳股四頭肌斷裂，由骨科醫師手術用錨釘將斷裂的肌鍵縫合，經近6週復健，他已能正常行走。

蕭男就診表示，當時爬山跌倒後，有聽到「啪」一聲巨響，加上右膝強烈劇痛，他心想不妙，以為骨頭斷了，想不到送醫後，醫院竟告訴他「沒事，骨頭沒斷，可以回家了」。然返家後，他因右下腿仍無法打直，沒辦法正常行走，遂到員榮醫院復健科求診。

員榮復健科主任陳冠霖研判蕭男可能是肌腱裂斷，用超音波掃描，果然是右膝股四頭肌斷裂，會診骨科主任醫師陳仁德，經由磁振照影證實。

陳冠霖用縫合錨釘，將斷裂的肌腱縫在骨頭上，蕭男在手術後第3天即出院，經6周護膝固定後，再經復健治療，目前已痊癒。

陳冠霖說，股四頭肌斷裂最有名的案例是2014年仁川亞運前，舉重女神郭婞淳練習時，因槓鈴不慎滑落壓在右大腿上，造成右大腿股四頭肌的股外側肌，嚴重撕裂傷，幸好經過積極復健治療，不僅沒留下後遺症，還順利參加當年亞運，之後又在2020年東京奧運中拿下金牌。

陳仁德指出，股四頭肌在膝蓋上方直接附著於髕骨上，股四頭肌斷裂的情況少見，好發於年紀大於40歲以上、從事激烈跑跳運動或跌倒膝關節急促彎曲時，股四頭肌強力收縮，造成肌腱與臏骨連結處承受過重的壓力而導致撕裂，美國NBA職籃溜馬隊明星後衛Victor Oladipo就曾因股四頭肌斷裂，整個球季報銷。

陳仁德表示，患者第一時間會聽到「啪」一聲巨響，用手摸膝蓋上方可以感受到有個明顯凹陷，之後大腿前側越來越腫、膝蓋前側往大腿方向覺得疼痛、膝蓋難以伸直、受傷的腳無法走路、躺著時無法將受傷的下肢抬高等情況，因為是肌腱斷裂，X光無法檢測出來，需要醫師觸診、用超音波或電腦核磁共振掃描。