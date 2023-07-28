新北市青年局「青職基地」8月工作坊報名開跑！共有橫跨多元領域的 8堂講座、2場特展。有知名理財 YouTuber 冰蹦拉談理財規畫、青年小農莊庭維分享自耕自食，還有 Python 程式語言入門課程、 STEAM 思維課程等。

在8月18日的「培養你的STEAM思維與機電整合力」課程中，國立師範大學科技應用與人力資源發展學系張玉山教授將以實際案例幫助學員培養 STEAM 思維模式，訓練組織能力，讓學員擁有跨領域解決問題的能力，未來視野更廣闊！STEAM 是跨學科的教育模式，融合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering ）、藝術（Art）、數學（Mathematics）的思維模式。

青職基地同時也規畫了時下功能性最強的程式語言課程，8月20日「寫程式好困難？實作 Python 好簡單」邀請到 AI 工程師王柏鈞老師，以輕鬆互動的引導教學，讓學員用最短的時間學會功能性極強的 Python 程式語言。

青年局局長邱兆梅表示：「位於板橋車站外的青職基地是青年局開設給求職階段年輕人的場域，因此在 8 月暑假中，我們請到各種不同職涯的專家達人來分享，讓青年藉由與前輩面對面互動，探索各種職涯生活的酸甜苦辣。所有活動皆免費報名，歡迎青年朋友們多加利用。」講座可至新北市青年局青職基地 Accupass 活動通平台報名活動（網址：https://reurl.cc/WGVzgx）。