美國、荷蘭及日本一連串的半導體管制措施，成功刺激大陸本土廠商奮起，首台國產28奈米曝光機預計在年底交付，得以滿足國內市場的需求，此事證明大陸本土設備廠崛起，但業內人士也提到，國內本土半導體設備技術有所突破，但接下來需要解決穩定性、可靠性的問題。

綜合陸媒報導，分析日本實施的管制措施，市場研調機構芯謀研究總監王笑龍提到，美國的出口管制措施依照技術節點進行限制，凡是涉及先進製程的設備都需要申請許可證，日本則是針對機台類型而非技術節點，實際執行時彈性比較大。

面對西方國家的夾殺，大陸本土廠商受到激勵，近年來的成長相當快速，2020至2023年，本土半導體設備的銷售額從9.9億美元增加至33億美元，市佔率也從7%上升至11%。

半導體業內人士提到，國產半導體設備已經邁出第一步，實現0至1的突破，整體而言，還是有穩定性、可靠性的問題需要解決，「一方面是要向上游推動半導體設備零件國產化，建立產業鏈基礎，另一方面則是加強綜合實力，而非單一環節強盛。」