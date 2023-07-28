民進黨近日宣稱「執政至今沒有出現重大弊案及貪腐事件」，引發各界譁然，民眾黨立法院黨團今開記者會，要求民進黨停止濫用權力和政府資源，並批評民進黨是「貪腐第一品牌」，對此，民進黨立院黨團表示，每個政府裡面有出現敗類就是看政府態度，過去國民黨執政社會批評黑金橫行，或是到各縣市首都是指標，過去郝市府執政和柯市府比較，到底是誰在打自己的臉？

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，根據台北市長任內底層貪汙被起訴的統計，郝市府任內102人、柯市府108人，相較比一比，柯也會不好意思吧？柯主席批評貪污來自於縱容，但貪污這部分是貪心，民進黨勇於接受各界批評，但態度很清楚，任何人只要涉貪，民進黨就是最高標準，民眾黨應該反省自己。

莊瑞雄指出，柯市府重大貪污有幾件？勞動局長、殯葬處副處長等，團隊批評別人前，要思考會不會打到自己，民進黨對於貪瀆都是最高標準，司法採取最嚴厲標準看待執政團隊，口水議題送給民眾黨，批評別人前先看看自己。